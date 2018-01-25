В базельской мумии узнали прапрабабушку главы МИД Британии

25 Янв. 2018 2018-01-25T19:54:50+03:00

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Найденная в швейцарском Базеле мумифицированная женщина оказалась дальней прапрабабушкой нынешнего главы МИД Великобритании Бориса Джонсона. Мумию нашли в 1975 году, однако установить личность потомков женщины удалось только в 2017 году. Ученые, которые занимаются генеалогией, установили личность женщины, это Анна Катарина Бишофф. Она жила в конце 18 века. ДНК мумии сравнили с двумя живущими ныне потомками этой семьи. Пока сам Джонсон новости о своей роственнице никак не прокомментировал.

Мумия женщины была найдена в церкви в Базеле во время ремонта. Про нее уже много известно. Женщина при жизни была богата, ее тело одето в хорошие наряды и похоронена она напротив алтаря.

При этом на теле нашли следы паров ртути, ученые уточняют, что в те времена она использовалась для лечения сифилиса. Вот только от такого лекарства пациенты погибали.