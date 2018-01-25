В России для отстраненных от Олимпиады-2018 спортсменов организуют специальные турниры

25 Янв. 2018 2018-01-25T19:56:57+03:00

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Министр спорта России Павел Колобков пообещал организовать ряд турниров для спортсменов, которые не были допущены на XXIII зимние Олимпийские игры, которые пройдут в феврале в южнокорейском Пхенчхане. По словам главы ведомства, на российские соревнования будут приглашены и иностранцы, так как нашим атлетам нужна практика.

«Для спортсменов, которые не включены в список, в России будем проводить ряд турниров и пригласим туда иностранных спортсменов, потому что спортсмены должны соревноваться. Запрета на их участие в других соревнований нет», - цитирует Колобкова «Р-Спорт».

Как уточнил министр, в настоящее время его ведомство «работает над техническими деталями».

Напомним, 5 декабря прошлого года Международный олимпийский комитет (МОК) вынес итоговое решение по участию сборной России в Олимпиаде 2018 года. Так, нашу страну отстранили от соревнований в Пхенчхане, пообещав, что «чистые» российские спортсмены все-таки будут допущены к Играм, правда, выступать им придется под нейтральным флагом.