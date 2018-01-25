2018-01-25T20:13:24+03:00
Общество

В Киеве воюют с Тремя мушкетерами: они угрожают национальной безопасности

За показ фильма внепланово проверят телеканал Интер
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Киеве запрещают демонстрировать фильмы, в которых снимаются "опасные" актерыВ Киеве запрещают демонстрировать фильмы, в которых снимаются "опасные" актеры
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Представители национального совета Украины назначили проверку каналу "Интер". Чиновников возмутил показ российских фильмов "Три мушкетера" и "Чародеи".

В Киеве обратили внимание, что актеры, которые снимались в этих картинах, могут угрожать национальной безопасности Украины. Соответственно, показывать фильмы, в которых снимались люди, внесенные в черный список, в стране нельзя, это противоречит закону о телевидении и радио.

Стало известно, что эти фильмы показывали по каналу "Интер" с 12 по 15 января. В картинах заняты такие актеры, как Михаил Боярский, Олег Табаков и Валентин Гафт. Они входят в перечень опасных для Украины лиц. Основанием проверки стали обращения СБУ и отдельных граждан, - пишут в СМИ, ссылаясь на слова ведомства.

Отмечается, что проверка пройдет для того, чтобы понять, как вещатель выполняет распоряжения законодательства.

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