Дворкович выразил надежду, что Россию не отключат от системы Swift

25 Янв. 2018 2018-01-25T20:27:13+03:00

При этом он заверил, что работать можно и без нее

Изменить размер текста: A A

Вице-премьер России Аркадий Дворкович, общаясь в четверг, 25 января, с журналистами в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, выразил надежду на то, что новые американские санкции не будут предусматривать отключение нашей страны от межбанковской системы Swift.

Однако, как заверил политик, работать можно и без Swift, ведь «когда-то Swift не было». «Но это (отключение от Swift) совсем уже агрессия, и, конечно, как говорил (министр иностранных дел РФ Сергей) Лавров и другие коллеги, у нас есть некоторые возможные ответные шаги. Мы надеемся, что не будет агрессии», - цитирует Дворковича ТАСС.

Отметим, как ожидается, Москва узнает об очередных ограничительных мерах со стороны США уже в самое ближайшее время, а именно в следующий понедельник, 29 января, - после публикации соответствующего доклада администрации Соединенных Штатов.