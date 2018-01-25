"Касперский" нашел хитрый вирус, крадущий деньги, в программах 1C
Эксперты Лаборатории Касперского предупреждают: в программах 1С нашли хитрый вирус, который способен воровать деньги. Троянец Mezzo в компьютеры проникает под видом легального ПО и умеет подменивать реквизиты в документах в момент их передачи через программу. Таким образом деньги, которые переводит одна организация другой, утекают на посторонний счет.
Специалисты компании говорят, что жертв пока немного, но хищения в основном происходят в России.
Сейчас программа только проводит сбор информации, возможно, мошенники только готовятся к кампании по воровству средств.
При этом новый троянец умеет по упрощенной схеме проверять интересующие его файлы. И, как считают специалисты, может мигрировать и за пределы бухгалтерских систем.
Распространяется вирус с помощью программы загручзчиков. Потом он передает инфомрацию на компьютер хакеров, создает там папку этого устройства и сохраняет туда всю информацию. возможно, он связан с троянцем CryptoShuffler.