2018-01-25T20:33:39+03:00
Общество

"Касперский" нашел хитрый вирус, крадущий деньги, в программах 1C

Mezzo умеет подменять реквизиты в документах при проверке через программу
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Хакеры готовят атаку на денежные средства россиянХакеры готовят атаку на денежные средства россиян
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Эксперты Лаборатории Касперского предупреждают: в программах 1С нашли хитрый вирус, который способен воровать деньги. Троянец Mezzo в компьютеры проникает под видом легального ПО и умеет подменивать реквизиты в документах в момент их передачи через программу. Таким образом деньги, которые переводит одна организация другой, утекают на посторонний счет.

Специалисты компании говорят, что жертв пока немного, но хищения в основном происходят в России.

Сейчас программа только проводит сбор информации, возможно, мошенники только готовятся к кампании по воровству средств.

При этом новый троянец умеет по упрощенной схеме проверять интересующие его файлы. И, как считают специалисты, может мигрировать и за пределы бухгалтерских систем.

Распространяется вирус с помощью программы загручзчиков. Потом он передает инфомрацию на компьютер хакеров, создает там папку этого устройства и сохраняет туда всю информацию. возможно, он связан с троянцем CryptoShuffler.

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