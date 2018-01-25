МОК изменил решение о допуске на олимпиаду российской хоккеистки Людмилы Беляковой

25 Янв. 2018 2018-01-25T20:42:52+03:00

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Нападающая сборной России по хоккею Людмила Белякова все-таки примет участие на Олимпиаде в Пхенчхане, хотя ранее Международный олимпийский комитет отказал ей в приглашении на соревнования в Южной Корее. В твиттере Федерации хоккея России сообщается, что спортсменку «удалось отстоять».

В объявленный сегодня состав женской российской сборной по хоккею вошли 23 игрока. Сред них вратари Надежда Александрова, Надежда Морозова и Валерия Тараканова.

Линию защиты составят Мария Баталова, Лиана Ганеева, Ангелина Гончаренко, Екатерина Лобова, Екатерина Николаева, Нина Пирогова, Светлана Ткачёва и Анастасия Чистякова.

В нападении сыграют Людмила Белякова, Елена Дергачёва, Евгения Дюпина, Фануза Кадирова, Диана Канаева, Виктория Кулишова, Валерия Павлова, Екатерина Смолина, Ольга Сосина, Алена Старовойтова, Анна Шохина и Алевтина Штарёва.

Женская сборная России по хоккею на Олимпиаде-2018 сыграет в групповом турнире с командами США, Канады и Финляндии.