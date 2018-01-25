2018-01-25T20:48:22+03:00
Экономика

Центробанк протестует против обмена криптовалюты на рубли

Вкладывать российскую валюту допустимо только в токены, считают в финансовом учреждении
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Криптовалюты не хотят пускать на российский финансовый рынокКриптовалюты не хотят пускать на российский финансовый рынок
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В банке России считают, что вкладывать рубли, валюту или другое имущество можно только в токены, которые выпускаются в рамках российских ICO. А вот покупать за рубли криптовалюту недопустимо, даже идентификация личности владельца не гарантирует защиту от сомнительных транзакций.

Но при этом центробанк все же продолжает считать выпуск криптовалют высокорискованным мероприятием.

- Такие операции несут в себе риски по отмыванию денег, - отметили в регуляторе финансового рынка. - Невозможно проследить всю цепочку прохождения платежа. Это создает значительные риски для стабильности финансовой системы.

Таким образом, в законопроекте о криптовалютах, которые представили в Мнристерстве финансов РФ сегодня, центробанк устраивает все, кроме возможности обмена криптовалют на рубли, доллары и евро или другое имущество на территории Российской Федерации.

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