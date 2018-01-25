Эрдоган прибыл на границу Сирии, чтобы проверить турецкие войска

25 Янв. 2018 2018-01-25T21:15:40+03:00

При этом главе республики доложили о ходе боевых действий

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В четверг, 25 января, президент Турции Реджеп Эрдоган прибыл на границу с Сирией, чтобы проверить войска, участвующие в операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне.

Как стало известно, в ходе проверки главе республики предоставили всю последнюю информацию о ходе боевых действий, пишет издание Haberturk.

Напомним, ранее генштаб Турции объявил о начале военной операции в Африне. Операция под названием «Оливковая ветвь» началась 20 января в 17:00 мск. В тот день удары по позициям курдов наносили 72 самолета, в результате были поражены 108 из 113 намеченных целей. А на следующий день, 21 января, СМИ сообщили, что в сирийский город вошли турецкие танки.

Кстати, президент САР Башар Асад, комментирую ситуацию на севере своей страны, заявил, что турецкая военная операция в Африне направлена на поддержку терроризма.