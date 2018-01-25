25 Янв. 2018 2018-01-25T21:34:17+03:00

В кинотеатре «Пионер» заявили, что следующий сеанс «Смерти Сталина» состоится Фото: кадр из фильма

Между тем ранее Минкульт отозвал прокатное удостоверение у скандальной картины [видео]

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В московском кинотеатре «пионер» заявили, что следующий сеанс скандального британского фильма «Смерть Сталина», запланированный на 21:30 мск четверга, состоится, несмотря на отзыв прокатного удостоверения.

«В расписании он стоит. Сеанс состоится», - сказали ТАСС в кассах.

Напомним, 23 января министерство культуры России приняло решение отозвать прокатное удостоверение у комедии с парадоксальным названием «Смерть Сталина». Произошло это за два дня до премьеры фильма в нашей стране. Между тем 25 января «Пионер» начал показ запрещенной картины. После этого в Минкульте пообещало проверить эту информацию и наказать кинотеатр, если сообщения СМИ подтвердятся.

Таким образом, согласно российскому законодательству, теперь кинотеатру «Пионер» за показ ленты без прокатного удостоверени грозит штраф в размере до 100 тысяч рублей.