В кинотеатре «Пионер» заявили, что следующий сеанс «Смерти Сталина» состоится
В московском кинотеатре «пионер» заявили, что следующий сеанс скандального британского фильма «Смерть Сталина», запланированный на 21:30 мск четверга, состоится, несмотря на отзыв прокатного удостоверения.
«В расписании он стоит. Сеанс состоится», - сказали ТАСС в кассах.
Напомним, 23 января министерство культуры России приняло решение отозвать прокатное удостоверение у комедии с парадоксальным названием «Смерть Сталина». Произошло это за два дня до премьеры фильма в нашей стране. Между тем 25 января «Пионер» начал показ запрещенной картины. После этого в Минкульте пообещало проверить эту информацию и наказать кинотеатр, если сообщения СМИ подтвердятся.
Таким образом, согласно российскому законодательству, теперь кинотеатру «Пионер» за показ ленты без прокатного удостоверени грозит штраф в размере до 100 тысяч рублей.
Деятели культуры в шоке от фильма «Смерть Сталина».Очередная киноновинка еще не вышла в массовый прокат, а ее уже называют «самой тошнотворной». Чиновники посмотрев на предпоказе картину «Смерть Сталина», считают этот фильм заведомой провокацией.Дмитрий СТЕШИН
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