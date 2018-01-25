2018-01-25T21:32:35+03:00
В мире

В Великобритании ждут визита Дональда Трампа в 2018 году

Ранее американский президент отменил свою поездку в Лондон
Алексей ИВАНОВ
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45-й президент США Дональд Трамп.45-й президент США Дональд Трамп.
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Президент США Дональд Трамп в 2018 году все же совершит свой первый официальный визит в Великобританию. Эту информацию сегодня сообщило агентство Associated Press со ссылкой на британский парламент.

- В британском парламенте утверждают, что Дональд Трамп посетит Великобританию в этом году, - говорится в сообщении с пометкой «молния».

В начале января Трамп заявил, что отказывается от поездки в Лондон из-за несогласия с продажей старого здания посольства США в британской столице.

- Администрация Обамы продала, возможно, лучшее место в Лондоне за гроши, только для того чтобы построить новое посольство в отдаленном месте. Плохая сделка, - гневно написал Трамп в твиттере.

Дата визита Дональда Трампа в Великобританию пока не разглашается. Раньше эта поездка была запланирована на конец февраля. А сегодня Дональд Трамп прибыл в швейцарский Давос для участия во Всемирном экономическом форуме.

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