Минэкономразвития РФ пояснило предложение об уголовном наказании за фиктивный техосмотр

25 Янв. 2018 2018-01-25T21:57:41+03:00

В ведомстве заверили, что простых технических экспертов сажать в тюрьму никто не собирается

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В Минэкономразвития России пояснили инициативу об уголовном наказании за фиктивный техосмотр. В частности, там заверили, что экспертов, непосредственно проводящих технические осмотры автомобилей, сажать в тюрьму никто не собирается.

Как заявили в МЭР, уголовную ответственность предлагается ввести только для операторов единой информационной системы техосмотра (ЕИСТО), то есть для «юридических лиц или ИП, у которого есть аккредитация для проведения проверки технического состояния транспортных средств».

Что касается технических экспертов, то для них предлагается ужесточить административную ответственность за нарушение требований передачи информации в ЕИСТО и за выдачу диагностической карты без фактической проверки машины, сообщает РБК.

Напомним, ранее стало известно, что по поручению правительства министерство экономического развития РФ подготовило пакет поправок для проведения масштабной реформы техобслуживания транспортных средств.