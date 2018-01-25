На Украине вертолет Ми-8 врезался в телевизионную вышку и разбился
В четверг, 25 января, ЧП случилось в городе Кременчуг, который находится в Полтавской области Украины. Там разбился вертолет Ми-8.
По информации местных СМИ, винтокрылая машина упала и загорелась после того, как врезалась в телевизионную вышку. При этом обломки вертолета разбросало по округе. Кроме того, как выяснилось, после случившегося у местных жителей пропало электричество.
«Как сообщают очевидцы, все горит», - пишут украинские средства массовой информации.
По предварительным данным, в момент аварии на борту Ми-8 находились три человека.
В настоящее время район крушения оцеплен. На месте происшествия работают пожарные, медики и сотрудники местных правоохранительных органов.
Кстати, напомним, в сентябре прошлого года в Донецкой области Украины рухнул беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Орлан». Этот факт украинская сторона тут же сочла «русским следом».
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