На Украине вертолет Ми-8 врезался в телевизионную вышку и разбился

25 Янв. 2018 2018-01-25T22:23:15+03:00

На Украине вертолет Ми-8 врезался в телевизионную вышку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В четверг, 25 января, ЧП случилось в городе Кременчуг, который находится в Полтавской области Украины. Там разбился вертолет Ми-8.

По информации местных СМИ, винтокрылая машина упала и загорелась после того, как врезалась в телевизионную вышку. При этом обломки вертолета разбросало по округе. Кроме того, как выяснилось, после случившегося у местных жителей пропало электричество.

«Как сообщают очевидцы, все горит», - пишут украинские средства массовой информации.

По предварительным данным, в момент аварии на борту Ми-8 находились три человека.

В настоящее время район крушения оцеплен. На месте происшествия работают пожарные, медики и сотрудники местных правоохранительных органов.

Кстати, напомним, в сентябре прошлого года в Донецкой области Украины рухнул беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Орлан». Этот факт украинская сторона тут же сочла «русским следом».