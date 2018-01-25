В Киеве при поддержке НАТО открыли центр обеспечения кибербезопасности

25 Янв. 2018 2018-01-25T22:44:26+03:00

По задумке, новое учреждение должно помочь противодействовать некой «российской агрессии в киберпространстве»

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В четверг, 25 января, Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила об открытии в Киеве первого Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности.

При этом глава спецслужбы Василий Грицак поблагодарил НАТО за оказанную поддержку. По его словам, еще в 2017 году Североатлантический альянс передал Киеву техническое оборудование и программное обеспечение для работы центра.

Также Грицак выразил надежду на то, что новое учреждение поможет эффективно противодействовать некой «российской агрессии в киберпространстве».

Причем, судя по словам руководителя СБУ, центр обеспечения кибербезопасности будет оказывать «необходимую защиту» не только госучреждениям и предприятиям. «Любой представитель крупного, среднего и даже малого бизнеса может обратиться в центр за консультациями и помощью», - заявил Василий Грицак, слова которого приводятся на официальной странице СБУ в Facebook.