2018-01-25T23:02:45+03:00
Политика

При крушении вертолета на Украине погибли четыре человека

Как выяснилось, разбившийся Ми-8 принадлежал частной авиакомпании
Дарья ИВАШКИНА
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При крушении вертолета на Украине погибли четыре человекаПри крушении вертолета на Украине погибли четыре человекаФото: REUTERS
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Стали известны подробности крушения вертолета, произошедшего ранее в четверг, 25 января, в городе Кременчуг Полтавской области Украины. Как выяснилось, разбившийся Ми-8 принадлежал частной авиакомпании и совершал учебно-тренировочный полет.

При этом в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧП) уточнили, что в результате инцидента погибли все, кто в момент ЧП находился на борту винтокрылой машины. По словам представителя ГСЧП в Полтавской области Светланы Рыбалко, речь идет о трех или четырех погибших. «Или четыре, или три, погибли все, кто находился в вертолете», - сказала Рыбалко в эфире украинских СМИ.

Напомним, ранее в четверг появилась информация о том, что на Украине Ми-8 врезался в телевизионную вышку и разбился. Как отмечалось, после случившегося на месте происшествия начался сильный пожар.

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