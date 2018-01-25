2018-01-25T23:31:50+03:00
Общество

Цены на жизненно важные лекарства в этом году обещали не повышать

В Минпромторге отметили, что стоимость таких препаратов в прошлом году снизилась, и в 2018-м расти не будет
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В России подешевели жизненно необходимые лекарстваВ России подешевели жизненно необходимые лекарстваФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жизненно важные лекарства в прошлом году подешевели почти на два процента, и в этом – не подорожают, сообщили в пресс-службе министерства промышленности и торговли России.

«Цены на препараты сегмента жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств в 2017 году снизились на 1,8% и не вырастут в 2018 году. По оценкам аналитических агентств, сегмент жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов составляет около 35 – 40% от общего объема рынка», - сказал представитель Минпромторга.

Он уточнил, что цены на медицинские препараты, без которых обойтись невозможно, регулируются законодательством, а стоимость других медикаментов от государства не зависит, регулируется спросом, но он стабилен на протяжении многих лет, передает ТАСС.

Напомним, в конце прошлого года глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил новый список жизненно необходимых и важнейших лекарств.

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