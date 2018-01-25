СМИ: Курды из Африна обстреляли турецкий город

25 Янв. 2018 2018-01-26T00:03:28+03:00

Операция ВС Турции против курдских формирований в Африне началась 20 января Фото: REUTERS

Сообщается, что две ракеты разорвались возле полицейского участка

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Турецкий город Рейханлы подвергся ракетному обстрелу со стороны сирийского Африна, где армия Турции проводит силовую операцию против курдских вооруженных формирований, которые в Анкаре считают террористическими группировками. Об этом сообщило издание Milliyet со ссылкой на местных правоохранителей.

По их данным, две ракеты разорвались возле полицейского участка, поврежден припаркованный возле здания автомобиль.

В результате обстрела никто не погиб, полиция начала расследование.

Напомним, военную операцию «Оливковая ветвь» против курдов в сирийском Африне Вооруженные силы Турции начали 20 января. В четверг, 25 января, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган лично прибыл на границу с Сирией, чтобы ознакомиться с ходом боевых действий и проверить войска, участвующие в операции.