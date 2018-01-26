Россия и США договорились о маршрутах своих судов в Арктике
Из-за роста судоходства в Арктике Россия и США вместе разработали систему маршрутов для судов в Беринговом проливе и Беринговом море, что поможет морякам избегать многих опасностей: отмелей, рифов и островов. А значит, уменьшить риск чрезвычайных происшествий на воде, столкновений и экологических катастроф.
Об этом сообщила американская Береговая охрана на своем официальном сайте, отметив, что маршруты проходят в территориальных водах России и США, у берегов Чукотки и Аляски. Международной морской организации предоставили данные о шести двусторонних маршрутах и шести предупредительных зонах, где судам нужно двигаться с предельной осторожностью.
«Реагируя на рост движения судов в Арктике, Соединенные Штаты и Российская Федерация предложили систему двусторонних маршрутов для судов в Беринговом проливе и Беринговом море», - говорится в заявлении американского ведомства.