Россия и США договорились о маршрутах своих судов в Арктике

26 Янв. 2018 2018-01-26T02:11:14+03:00

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Из-за роста судоходства в Арктике Россия и США вместе разработали систему маршрутов для судов в Беринговом проливе и Беринговом море, что поможет морякам избегать многих опасностей: отмелей, рифов и островов. А значит, уменьшить риск чрезвычайных происшествий на воде, столкновений и экологических катастроф.

Об этом сообщила американская Береговая охрана на своем официальном сайте, отметив, что маршруты проходят в территориальных водах России и США, у берегов Чукотки и Аляски. Международной морской организации предоставили данные о шести двусторонних маршрутах и шести предупредительных зонах, где судам нужно двигаться с предельной осторожностью.

«Реагируя на рост движения судов в Арктике, Соединенные Штаты и Российская Федерация предложили систему двусторонних маршрутов для судов в Беринговом проливе и Беринговом море», - говорится в заявлении американского ведомства.