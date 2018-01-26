Американские самолеты-разведчики снова изучали Крым
В четверг, 25 января, два американских самолета-разведчика снова были зафиксированы над Крымом и Краснодарским краем.
Первый – патрульный противолодочный самолет Военно-морских сил США P-8A Poseidon, он вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия и несколько часов кружил к западу от главной военно-морской базы Черноморского флота. Периодически снижался до высоты около 7,5 тысяч метров, приближаясь к побережью России на расстояние около 60 километров.
Одновременно с ним не менее десяти часов изучал наши берега стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B с бортовым номером 05-2024. Он поднялся с той же базы на Сицилии и курсировал вдоль южного побережья Крыма, а также побережья Краснодарского края вплоть до Сочи.
А тем временем третий американский воздушный «шпион», разведывательный самолет RC-135V, со всех сторон изучал российскую территорию на юге Балтики. Он летал в воздушном пространстве Польши, Литвы и над международными водами Балтийского моря, уточняет Интерфакс.
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