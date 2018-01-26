2018-01-26T02:43:15+03:00
Политика

Американские самолеты-разведчики снова изучали Крым

P-8A Poseidon летал в 60 км от Севастополя, а беспилотник RQ-4B курсировал вдоль побережья полуострова и Краснодарского края
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Дальний тяжелый беспилотник ВВС США RQДальний тяжелый беспилотник ВВС США RQФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В четверг, 25 января, два американских самолета-разведчика снова были зафиксированы над Крымом и Краснодарским краем.

Первый – патрульный противолодочный самолет Военно-морских сил США P-8A Poseidon, он вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия и несколько часов кружил к западу от главной военно-морской базы Черноморского флота. Периодически снижался до высоты около 7,5 тысяч метров, приближаясь к побережью России на расстояние около 60 километров.

Одновременно с ним не менее десяти часов изучал наши берега стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B с бортовым номером 05-2024. Он поднялся с той же базы на Сицилии и курсировал вдоль южного побережья Крыма, а также побережья Краснодарского края вплоть до Сочи.

А тем временем третий американский воздушный «шпион», разведывательный самолет RC-135V, со всех сторон изучал российскую территорию на юге Балтики. Он летал в воздушном пространстве Польши, Литвы и над международными водами Балтийского моря, уточняет Интерфакс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Самолеты-разведчики США заглядываются на Крым и Кавказ

Американцы щепетильно собирают информацию о передислокации российской техники на южных рубежах России (подробности).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Пожар в больнице в Южной Корее унес жизни более 30 человек
В Сети появилось видео с места падения вертолета на Украине
Колобков: Олимпиада – 2018 в Пхёнчхане без России будет неполноценной
Киев расценил инцидент с журналисткой в вышиванке и Порошенко как «провокацию» российских СМИ
Глава Минэкономразвития рассказал журналистам, что мешает ему спать
Moody's улучшило прогноз суверенных рейтингов России, изменив на «позитивный»
К поискам судна «Восток» подключится самолет-амфибия Бе-200ЧС
Россия и США договорились о маршрутах своих судов в Арктике
Сообщения СМИ о первом однополом браке в России оказались неправдой
Замглавы МИД РФ: Парижская встреча по химоружию направлена против России и Сирии
СМИ: Курды из Африна обстреляли турецкий город
Цены на жизненно важные лекарства в этом году обещали не повышать
При крушении вертолета на Украине погибли четыре человека
В Киеве при поддержке НАТО открыли центр обеспечения кибербезопасности
На Украине вертолет Ми-8 врезался в телевизионную вышку и разбился
Минэкономразвития РФ пояснило предложение об уголовном наказании за фиктивный техосмотр
В Великобритании ждут визита Дональда Трампа в 2018 году