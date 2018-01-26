К поискам судна «Восток» подключится самолет-амфибия Бе-200ЧС

26 Янв. 2018 2018-01-26T03:31:56+03:00

Пропавшее в Японском море рыболовецкое судно ищут и на воде, и с воздуха

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Из Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС России в район поисков пропавшего в Японском море рыболовецкого судна «Восток» вылетел самолет-амфибия Бе-200ЧС, на борту которого находятся шесть человек и оборудование, необходимое для поисковых работ.

Об этом в пятницу сообщили в краевом главке МЧС, уточнив, что с воздуха уже ищут судно два вертолета Ми-8, а на воде – теплоход Fesco «Диомид» и морской спасательный буксир «Спасатель Заборщиков».

Напомним, на борту «Востока» находится команда из 21 человека. Судно подало сигнал SOS утром 25 января, когда находилось в Японском море, в 200 километрах южнее мыса Гамова. Сработал аварийный радиобуй.

К поискам подключились силы Тихоокеанского флота, но пока удалось найти только буй, два спасательных круга и два спасательных жилета. Судьба людей неизвестна.

В Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю организована «горячая линия»: 8 (423) 239-99-99.