2018-01-26T04:33:42+03:00
В мире

Глава Минэкономразвития рассказал журналистам, что мешает ему спать

В Давосе Орешкина спросили, какая мысль не дает ему уснуть ночью
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments5
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин. ФОТО Екатерина Штукина/ТАССГлава Минэкономразвития Максим Орешкин. ФОТО Екатерина Штукина/ТАСС
Изменить размер текста:

Министр экономического развития России Максим Орешкин на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе рассказал, что мешает ему спать. В ходе одной из сессий ВЭФ модератор дискуссии спросил российского министра, какая мысль не дает ему уснуть ночью.

«Качество жизни в городах России», - ответил глава Минэкономразвития.

«Вы знаете, чтобы быть конкурентоспособным через пять, десять, пятнадцать лет – необходимо чтобы талантливые люди оставались в России... качество жизни крайне важно», - пояснил он.

Позже, уже после сессии, Максим Орешкин подтвердил журналистам, что это действительно так – ему действительно не дают спать мысли о качестве жизни в российских городах, передает ТАСС.

Ранее в одном из интервью прошлой осенью он выразил уверенность, что наша страна преодолела санкционное давление и справилась с кризисом. По прогнозам главы Минэкономразвития, вслед за снижением инфляции у нас начнется рост экономики — как было в Штатах в первой половине 80-х годов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Пожар в больнице в Южной Корее унес жизни более 30 человек
В Сети появилось видео с места падения вертолета на Украине
Колобков: Олимпиада – 2018 в Пхёнчхане без России будет неполноценной
Киев расценил инцидент с журналисткой в вышиванке и Порошенко как «провокацию» российских СМИ
Moody's улучшило прогноз суверенных рейтингов России, изменив на «позитивный»
К поискам судна «Восток» подключится самолет-амфибия Бе-200ЧС
Американские самолеты-разведчики снова изучали Крым
Россия и США договорились о маршрутах своих судов в Арктике
Сообщения СМИ о первом однополом браке в России оказались неправдой
Замглавы МИД РФ: Парижская встреча по химоружию направлена против России и Сирии
СМИ: Курды из Африна обстреляли турецкий город
Цены на жизненно важные лекарства в этом году обещали не повышать
При крушении вертолета на Украине погибли четыре человека
В Киеве при поддержке НАТО открыли центр обеспечения кибербезопасности
На Украине вертолет Ми-8 врезался в телевизионную вышку и разбился
Минэкономразвития РФ пояснило предложение об уголовном наказании за фиктивный техосмотр
В Великобритании ждут визита Дональда Трампа в 2018 году