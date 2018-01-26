Глава Минэкономразвития рассказал журналистам, что мешает ему спать

26 Янв. 2018 2018-01-26T04:33:42+03:00

В Давосе Орешкина спросили, какая мысль не дает ему уснуть ночью

Изменить размер текста: A A

Министр экономического развития России Максим Орешкин на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе рассказал, что мешает ему спать. В ходе одной из сессий ВЭФ модератор дискуссии спросил российского министра, какая мысль не дает ему уснуть ночью.

«Качество жизни в городах России», - ответил глава Минэкономразвития.

«Вы знаете, чтобы быть конкурентоспособным через пять, десять, пятнадцать лет – необходимо чтобы талантливые люди оставались в России... качество жизни крайне важно», - пояснил он.

Позже, уже после сессии, Максим Орешкин подтвердил журналистам, что это действительно так – ему действительно не дают спать мысли о качестве жизни в российских городах, передает ТАСС.

Ранее в одном из интервью прошлой осенью он выразил уверенность, что наша страна преодолела санкционное давление и справилась с кризисом. По прогнозам главы Минэкономразвития, вслед за снижением инфляции у нас начнется рост экономики — как было в Штатах в первой половине 80-х годов.