2018-01-26T05:51:23+03:00
Политика

Киев расценил инцидент с журналисткой в вышиванке и Порошенко как «провокацию» российских СМИ

Присутствовавших при этом корреспондентов больше не пустят на брифинги президента Украины в Давосе [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Петр Порошенко не впервые отказывается отвечать на вопросы, заданные на русском языкеПетр Порошенко не впервые отказывается отвечать на вопросы, заданные на русском языкеФото: REUTERS
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Вчерашний инцидент на Всемирном экономическом форуме, когда журналистка с вышивкой на одежде задала президенту Украины Петру Порошенко вопрос на русском языке, сочли «провокацией» российской прессы. И решили больше не пускать «провокаторов» на другие брифинги лидера Незалежной в Давосе.

Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко. Правда, по его версии, это трактовка не Киева, а организаторов ВЭФ

«Организаторы Всемирного экономического форума расценили действия российской прессы как провокацию и лишили участников вчерашнего инцидента права находиться в конгресс-центре во время официальных мероприятий украинского президента», - написал он.

Напомним, девушка в вышиванке по-русски спросила Порошенко, зачем он принял «закон о войне», тот в ответ сказал ей «снять вышиванку» и задавать ему вопросы на украинском. Журналистка же ему напомнила, что он прекрасно понимает русский язык. Кстати, из какой она страны и в каком издании работает, пока не выяснилось

Порошенко попросил русскоязычную журналистку снять вышиванку.

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