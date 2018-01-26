Киев расценил инцидент с журналисткой в вышиванке и Порошенко как «провокацию» российских СМИ

26 Янв. 2018 2018-01-26T05:51:23+03:00

Присутствовавших при этом корреспондентов больше не пустят на брифинги президента Украины в Давосе [видео]

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Вчерашний инцидент на Всемирном экономическом форуме, когда журналистка с вышивкой на одежде задала президенту Украины Петру Порошенко вопрос на русском языке, сочли «провокацией» российской прессы. И решили больше не пускать «провокаторов» на другие брифинги лидера Незалежной в Давосе.

Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко. Правда, по его версии, это трактовка не Киева, а организаторов ВЭФ

«Организаторы Всемирного экономического форума расценили действия российской прессы как провокацию и лишили участников вчерашнего инцидента права находиться в конгресс-центре во время официальных мероприятий украинского президента», - написал он.

Напомним, девушка в вышиванке по-русски спросила Порошенко, зачем он принял «закон о войне», тот в ответ сказал ей «снять вышиванку» и задавать ему вопросы на украинском. Журналистка же ему напомнила, что он прекрасно понимает русский язык. Кстати, из какой она страны и в каком издании работает, пока не выяснилось