2018-01-26T05:44:14+03:00
Спорт

Колобков: Олимпиада – 2018 в Пхёнчхане без России будет неполноценной

Уровень олимпийских турниров без отстраненных россиян серьезно упадет, считает министр спорта
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Министр спорта России Павел КолобковМинистр спорта России Павел КолобковФото: Михаил ФРОЛОВ
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Из-за того, что на Олимпиаду в южнокорейском Пхёнчхане не поедут многие сильнейшие российские спортсмены, уровень соревнований на зимних Играх будет значительно ниже, считает министр спорта России Павел Колобков.

«Уровень олимпийских турниров без отстранённых россиян серьёзно упадёт. Как можно проводить соревнования по конькобежному спорту без Дениса Юскова и Павла Кулижникова? Это же касается лыж без Сергея Устюгова и биатлона без Антона Шипулина. Эта Олимпиада будет неполноценной, в ней не примут участия все действительно сильнейшие атлеты», - приводит его слова телеканал RT.

Ранее министр спорта и первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков сообщили журналистам, что на Олимпиаду поедут только 169 наших спортсменов, назвали их имена.

Как сказал Поздняков, отстранение нашей сборной от Игр – «это удар не только по России, но и по международным федерациям», по их имиджу. Теперь никто не может чувствовать себя уверенно в мире спорта.

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