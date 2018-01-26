2018-01-26T06:18:16+03:00
Происшествия

В Сети появилось видео с места падения вертолета на Украине

Жертвами крушения Ми-8 в Полтавской области стали четыре человека [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Вертолет упал в городе, рядом с жилыми домамиВертолет упал в городе, рядом с жилыми домамиФото: Facebook
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В Интернете появились кадры с места падения вертолета в Полтавской области Украины. Очевидцы крушения публикуют видео в соцсетях и на Youtube, обнародовала несколько снимков на своей странице в Facebook и Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, вертолет упал и загорелся в Автозаводском районе города Кременчуг в четверг около 19:15 по местному времени (20:15 мск), когда уже стемнело. На месте крушения начался сильный пожар, который потушить удалось не сразу. Погибли четыре человека – все, кто был на борту винтокрылой машины.

Позже стало известно, что разбившийся Ми-8 принадлежит частной авиакомпании «Украинские вертолеты». Он выполнял учебно-тренировочный полет.

Причины аварии выясняются. Предположительно, вертолет задел линии электропередач: жильцы окрестных домов рассказали, что у них после произошедшего пропало электричество.

Кадры с места падения вертолета на Украине.Погибли четыре человека

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