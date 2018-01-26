Пожар в больнице в Южной Корее унес жизни более 30 человек

26 Янв. 2018 2018-01-26T06:49:08+03:00

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Страшный пожар, вспыхнувший 26 января в одной из больниц южнокорейского города Мирян, унес жизни 31 человека, более 40 пострадали. Изначально сообщалось о 13 погибших, но потом появилась уточненная информация.

Как сообщает агентство Yonhap, пожар в отделении неотложной помощи на первом этаже главного здания медучреждения начался в пятницу около половины восьмого утра по местному времени (1:30 мск). Внутри в тот момент находилось порядка 100 пациентов. Рядом располагается дом престарелых, 93 его постояльцев срочно эвакуировали.

Многих пациентов из горящего здания больницы спасателям и их добровольным помощникам пришлось выносить на рукахФото: REUTERS

Потушить огонь удалось только через час и 40 минут. Теперь больных развозят по другим больницам, соседним. Причины возгорания выясняются.

После новой трагедии президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин созвал экстренное совещание. Это уже второй пожар с большим числом человеческих жертв за короткое время: чуть больше месяца назад, 21 декабря, в южнокорейской провинции Чхунчхон-Пукто загорелся восьмиэтажный фитнес-центр. Тогда погибли 28 человек, ещё 26 пострадали.