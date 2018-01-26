Фильм-претендент на рекордное число "Оскаров" обвинили в плагиате
Сын американского драматурга Пола Зиндела считает, что создатели фильма "Форма воды" и режиссер Гильермо дель Торо украли сюжет картины у его отца. В пьесе "Дай мне услышать твой шепот" описывается история, похожая на события фильма. В лаборатории уборщица пытается спасти дельфина, которого там держат. В "Форме воды" также действует уборщица, которая проникается сочувствием к человеку-амфибии, над которым военные ставят эксперименты.
- Мы шокированы тем, что крупная студия использовала в своих целях идею нашего отца и ничего не сказала об этом, - разочарован сын драматурга.
В самой кинокомпании Fox Searchlight обвинения отрицают и говорят, что режиссер никогда не читал пьесу Зиндела.
- Если у семьи драматурга есть вопросы об оригиальности постановки, мы готовы на них ответить, - сообщили в компании в ответ на запрос Guardian.
Напомним, фильм "Форма воды" был номинирован на Оскар в 13 номинациях, в том числе - за оригинальный сценарий. В копилке картины уже есть "Золотой глобус" и "Золотой лев".
Форма воды Русский трейлер #1 (Дубляж, 2018).Форма воды Русский трейлер #1 (Дубляж, 2018)