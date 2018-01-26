Фильм-претендент на рекордное число "Оскаров" обвинили в плагиате

26 Янв. 2018 2018-01-26T09:55:11+03:00

Фильм, номинированный на "Оскар", может быть вовсе и не оригинален? Фото: кадр из фильма

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Сын американского драматурга Пола Зиндела считает, что создатели фильма "Форма воды" и режиссер Гильермо дель Торо украли сюжет картины у его отца. В пьесе "Дай мне услышать твой шепот" описывается история, похожая на события фильма. В лаборатории уборщица пытается спасти дельфина, которого там держат. В "Форме воды" также действует уборщица, которая проникается сочувствием к человеку-амфибии, над которым военные ставят эксперименты.

- Мы шокированы тем, что крупная студия использовала в своих целях идею нашего отца и ничего не сказала об этом, - разочарован сын драматурга.

В самой кинокомпании Fox Searchlight обвинения отрицают и говорят, что режиссер никогда не читал пьесу Зиндела.

- Если у семьи драматурга есть вопросы об оригиальности постановки, мы готовы на них ответить, - сообщили в компании в ответ на запрос Guardian.

Напомним, фильм "Форма воды" был номинирован на Оскар в 13 номинациях, в том числе - за оригинальный сценарий. В копилке картины уже есть "Золотой глобус" и "Золотой лев".