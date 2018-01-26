Антон Силуанов назвал три основания для роста кредитных рейтингов России

26 Янв. 2018 2018-01-26T10:09:30+03:00

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Агентство Moody’s изменило прогноз суверенного рейтинга России со стабильного на позитивный. Министр финансов Антон Силуанов, коментируя это решение, отметил, что ждет улучшения и самих рейтингов в этом году. И для этого, по его мнению, есть все предпосылки. Например, благодаря важнейшей структурной реформе исдержанной бюджетной политике финансовой системы российская экономика стала меньше зависеть от внешних факторов. Макроэкономической стабильности страны способствуют также плавающий курс рубля и таргетирование инфляции.

По словам министра, позитивные прогнозы дают все агентства.

- Надеюсь, что все эти факторы и стабильность в российской экономике позволят агентствам сделать выводы и повысить кредитный рейтинг страны, необходимые условия для этого сложились, - объяснил Антон Силуанов.

Сейчас рейтинг России подтвержден на уровне Ва1 - по шкале агентства, это неинвестиционный рейтинг. При этом эксперты отметили, что Россия хорошо справилась с шоковыми ценами на нефть и санкциями.