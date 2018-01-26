2018-01-26T10:09:30+03:00
Экономика

Антон Силуанов назвал три основания для роста кредитных рейтингов России

Чиновник рассказал, что бюджетное правило позволило значительно снизить чувствительность экономики к внешним рискам
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Антон Силуанов считает, что кредитный рейтинг России готов растиАнтон Силуанов считает, что кредитный рейтинг России готов растиФото: Тимур ХАНОВ
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Агентство Moody’s изменило прогноз суверенного рейтинга России со стабильного на позитивный. Министр финансов Антон Силуанов, коментируя это решение, отметил, что ждет улучшения и самих рейтингов в этом году. И для этого, по его мнению, есть все предпосылки. Например, благодаря важнейшей структурной реформе исдержанной бюджетной политике финансовой системы российская экономика стала меньше зависеть от внешних факторов. Макроэкономической стабильности страны способствуют также плавающий курс рубля и таргетирование инфляции.

По словам министра, позитивные прогнозы дают все агентства.

- Надеюсь, что все эти факторы и стабильность в российской экономике позволят агентствам сделать выводы и повысить кредитный рейтинг страны, необходимые условия для этого сложились, - объяснил Антон Силуанов.

Сейчас рейтинг России подтвержден на уровне Ва1 - по шкале агентства, это неинвестиционный рейтинг. При этом эксперты отметили, что Россия хорошо справилась с шоковыми ценами на нефть и санкциями.

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