Сирийская армия захватила у боевиков аппаратуру радиоэлектронной борьбы европейского производства

26 Янв. 2018 2018-01-26T10:19:42+03:00

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Сирийские военные захватили у боевиков радиоэлектронное оборудование европейского производства. Речь идет о радиостанции и устройстве для постановки помех. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон.

Во время регулярного патрулирования 24 января сирийские военные обнаружили у контролируемого США района Эт-Танф колонну боевиков из трех джипов.В последовавшем боестолкновении были уничтожено пять террористов.

«В ходе осмотра места уничтожения боевиков сирийскими ополченцами обнаружена современная аппаратура РЭБ европейского производства (устройства для постановки помех и базовая радиостанция), большое количество боеприпасов к стрелковому оружию и литература ИГИЛ(«Исламское государство», запрещена в РФ)», - говорится в сообщении Центра.

Согласно полученной от беженцев из Эт-Танфа информации, в ближайшее время боевики готовят прорыв из этого района в северном и северо-восточном направлении.