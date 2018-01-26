"Барселона" вышла в полуфинал кубка Испании благодаря юбилейному голу Месси

26 Янв. 2018 2018-01-26T16:11:53+03:00

В первой игре она уступила с минимальным счетом Эспаньолу, но уже во второй разделалась с соперником

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Каталонская команда уже в восьмой раз подряд вышла в полуфинал Кубка Испании. Вчера на Камп-Ноу "Барселона" обыграла соперников из "Эспаньола", которым уступила в первом матче.

Первый гол забили уже на девятой минуте, на табло отметился Луис Суарес. Таким образом счет в двух матчах сравнялся. Вперед свою команду вывел на 25-й минуте Месси, забив свой 4000-й, юбилейный гол в карьере.

- В первом матче была сумасшедшая игра, "Эспаньол" уже почти праздновал победу, но свое превосходство еще надо доказывать, - рассказал полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс.

Он также отметил, что кубок очень важен для команды, которая постарается получить в итоге все трофеи.

Также в этой игре впервые на поле появился Коутиньо, дебют которого наставник Барсы Вальверде оценил хорошо:

- Он может помочь нам своей уверенностью и умением обыгрывать соперника один на один, - отметил он.