Facebook больше не предлагает пользователям продукты «Лаборатории Касперского»
Социальная сеть Facebook исключила антивирусные программы компании «Лаборатория Касперского» из числа продуктов, рекомендуемых пользователям.
Об этом говорится в письменных показаниях Facebook для комитета по разведке Сената США.
«В октябре 2017 года, мы исключили антивирусную программу Касперского из списка продуктов, которые мы делаем доступными для наших пользователей», - говорится в тексте показаний, опубликованных сенатским комитетом.
Компания Twitter также отчиталась перед сенаторами, что не использует какие-либо продукты «Лаборатории Касперского».
В сентябре 2017 года Министерство внутренней безопасности США предписало всем госучреждениям и связанным с ними компаниям отказаться от использования программ «Лаборатории Касперского». Утверждается, что продукты «Касперского» могут нанести ущерб нацбезопасности США.
В «Лаборатории Касперского» в ответ заверили, что компания не помогает какому-либо правительству в осуществлении шпионажа и агрессивной деятельности в киберпространстве.