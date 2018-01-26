Facebook больше не предлагает пользователям продукты «Лаборатории Касперского»

26 Янв. 2018 2018-01-26T11:09:37+03:00

Социальная сеть исключила антивирусные программы компании из списка своих рекомендаций

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Социальная сеть Facebook исключила антивирусные программы компании «Лаборатория Касперского» из числа продуктов, рекомендуемых пользователям.

Об этом говорится в письменных показаниях Facebook для комитета по разведке Сената США.

«В октябре 2017 года, мы исключили антивирусную программу Касперского из списка продуктов, которые мы делаем доступными для наших пользователей», - говорится в тексте показаний, опубликованных сенатским комитетом.

Компания Twitter также отчиталась перед сенаторами, что не использует какие-либо продукты «Лаборатории Касперского».

В сентябре 2017 года Министерство внутренней безопасности США предписало всем госучреждениям и связанным с ними компаниям отказаться от использования программ «Лаборатории Касперского». Утверждается, что продукты «Касперского» могут нанести ущерб нацбезопасности США.

В «Лаборатории Касперского» в ответ заверили, что компания не помогает какому-либо правительству в осуществлении шпионажа и агрессивной деятельности в киберпространстве.