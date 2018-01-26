Группа, песню которой процитировал убийца студентки бауманки Артем Исхаков, закрывается

26 Янв. 2018 2018-01-26T13:19:18+03:00

Группа "МЫ" решила прекратить свое творчество, но утверждает, что записка убийцы здесь ни при чем Фото: ! Соцсети

Об этом солистка объявила на страничке в соцсетях, возможно, причиной такого решения стала петиция министру культуры

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Группа "Мы", песню которой в своей предсмертной записке упомянул Артем Исхаков, жестоко расправившийся из-за неразделенной любви со своей соседкой Татьяной, объявила о своем закрытии. Сообщение появилось в соцсетях солистки проекта.

Поклонники тут же связали эти факты, тем более, сразу после громкого убийства в сети появилась петиция министру культуры Мединскому. Пользователи интернета обращали внимание на то, что текст песни "Возможно" действительно может подтолкнуть к убийству. Сама же солистка на такие подозрения отреагировала негативно:

- ДА НЕ ИЗ-ЗА МАЛЬЧИКА И ЗАПИСКИ МЫ ЗАКРЫЛИСЬ АЛО ЛЮДИ ХВАТИТ МНЕ ПИСАТЬ ОБ ЭТОМ!!!!!!! - написала семнадцатилетнаяя Ева на своей страничке.

Некоторые поклонники девушку поддержали, отметив, что она давно писала о закрытии проекта и все это - просто совпадение.

Напомним, в самой записке Артема говорилось, что песня "Возможно", в которой говорится "я бью тебя, чтобы точно знать, что между нами ничего не будет возможно", может свести с ума любого.