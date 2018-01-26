Житель Турции выиграл в лотерею $11,4 млн

26 Янв. 2018 2018-01-26T11:28:56+03:00

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Житель турецкой провинции Эрзинджан выиграл джекпот. Мужчина стал победителем национальной лотереи и получил 42,5 миллиона турецких лир (11,4 миллиона долларов).

«Выпавшими номерами стали 5, 12, 15, 17, 20, 40», – цитирует организаторов розыгрыша сайт телеканала «Звезда».

Отмечается, что это один из крупнейших выигрышей в турецкой лотерее.

Недавно 20-летний житель американского штата Флорида выиграл в лотерею 451 миллион долларов. Молодой человек заявил, что потратит деньги на свои хобби, семью, а также «принесет некоторую пользу человечеству».

В России тоже попадаются счастливчики, которые выигрывают крупные суммы денег или даже квартиры. Журналист KP.Ru пообщался с победителями различных лотерей разных лет и узнала, как сложилась их жизнь после того, как они получили свой выигрыш.