Житель Турции выиграл в лотерею $11,4 млн
Житель турецкой провинции Эрзинджан выиграл джекпот. Мужчина стал победителем национальной лотереи и получил 42,5 миллиона турецких лир (11,4 миллиона долларов).
«Выпавшими номерами стали 5, 12, 15, 17, 20, 40», – цитирует организаторов розыгрыша сайт телеканала «Звезда».
Отмечается, что это один из крупнейших выигрышей в турецкой лотерее.
Недавно 20-летний житель американского штата Флорида выиграл в лотерею 451 миллион долларов. Молодой человек заявил, что потратит деньги на свои хобби, семью, а также «принесет некоторую пользу человечеству».
В России тоже попадаются счастливчики, которые выигрывают крупные суммы денег или даже квартиры. Журналист KP.Ru пообщался с победителями различных лотерей разных лет и узнала, как сложилась их жизнь после того, как они получили свой выигрыш.