2018-01-26T11:54:33+03:00
Общество

Трамп по телевизору извинился за ретвит антимусульманских роликов ултьтраправых британцев

Президент США объяснил, что не понял, что авторы видео так ужасны, как об этом говорят
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Трамп извинился за репост неправильных видео на ТВ. Фото: скриншот твиттераТрамп извинился за репост неправильных видео на ТВ. Фото: скриншот твиттера
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Дональд Трамп принес публичные извинения за то, что на своей страничке сделал ретвит видео с антимусульманским содержанием. Оказалось, что авторы этих роликов - ультраправая британская группа. По словам Терезы Мэй, Britain First распространяет крайне человеконенавистнические взгляды. Это объединение выступает против радикальной исламизации страны. Трамп репостнул ролики, на которых показано, например, как мусульманин разбивает статую Девы Марии или бьет голландского мальчинка на костылях. После ретвита глава этой группы выразила благодарность Трампу, а политики возмутились его расистскими замашками.

В интервью журналисту ITV Трамп объяснил, что не подозревал будто эти люди такие страшные расисты и если это так, он готов принести публичные извинения.

При этом Дональд Трамп отметил, что репостнул ролики только потому, что хотел поддержать идею противления радикальной исламизации.

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