Екатерина Гордон не намерена баллотироваться на пост президента

26 Янв. 2018 2018-01-26T12:19:45+03:00

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Журналист и общественный деятель Екатерина Гордон объявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента в марте этого года.

«Я не хочу принимать участие в шоу. Я не буду сдавать подписи в ЦИК», - заявила Гордон журналистам.

По ее словам, она выполнила стоявшую перед ней задачу и собрала более ста тысяч подписей в поддержку своего выдвижения, однако не собирается сдавать их в ЦИК.

Гордон также отметила, что в ближайшем будущем она намерена создать конституционно-демократическую партию.

Напомним, Екатерина Гордон была выдвинута Партией добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров. Ранее от участия в выборах отказались выдвиженец от партии «Честно» Роман Худяков и лидер Монархической партии России Антон Баков.

В настоящее время в избирательной кампании принимают участие 12 кандидатов от партий и два самовыдвиженца: президент РФ Владимир Путин и депутат Костромской облдумы, заслуженный изобретатель РФ Владимир Михайлов.