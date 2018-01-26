2018-01-26T14:03:24+03:00
Общество

Россия не перепродает северокорейский уголь в Южную Корею и Японию

Распространенную в СМИ информацию опровергли в Госдуме и Посольстве РФ
Ольга АФАНАСЬЕВА
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REUTERS считают, что Россия перепродает уголь, купленный в КНДРREUTERS считают, что Россия перепродает уголь, купленный в КНДР
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Россия соблюдает абсолютно все предприсания ООН, касающиеся торговли с Северной Кореей.

- Мы не закупаем в КНДР уголь и не реэкспортируем его в другие страны, - отметили в Посольстве РФ в Пхеньяне в ответ на переданную REUTERS информацию европейской разведки.

В таможенной службе РФ также за последние 11 месяцев ввоз угля в Россию из КНДР не фиксировался.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа также прокомментировал эту информацию, отметив, что Россия соблюдает все договоренности, в том числе и квоту на северокорейских рабочих.

- Этими данными легко манипулировать, - отметил спикер в интервью с Интерфаксом. - У России в КНДР есть порт и железная дорога, через которые идет трансфер в Японию, Китай, другие страны. И с учетом переправки грузов через КНДР, цифрами можно легко манипулировать.

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