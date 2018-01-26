В Минтруда рассказали, кому дадут бессрочную инвалидность в России

26 Янв. 2018 2018-01-26T15:52:44+03:00

В список, предварительно, вошли синдром Дауна и нарушение свертываемости крови

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В минтруде разрабатывают перечень заболеваний, при которых будут бессрочно давать инвалидность. Поручение подготовить такой список дал президент Владимир Путин.

- Сейчас в список уже включены ряд заболеваний, в том числе синдром Дауна, парная ампутация в области тазобедренного сустава, патологии, связанные с нарушениями свертываемости крови, терминальная стадия хронической почечной недостаточности, - объяснили в пресс-службе ведомства. - Список будет дорабатываться.

В проекте говорится о том, что взрослым людям с такими заболеваниями инвалидность будут присваивать бессрочно уже при первичном обращении, детям - до 18 лет.

По словам министра Максима Топилина, введение перечня позволит избежать необходимости ежегодного подтвержения инвалидности для людей, у которых реабилитация невозможна.

Перечень будут дорабатывать, при этом учтут мнения представитеелй профессиональных сообществ и самих пациентов.