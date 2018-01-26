2018-01-26T15:52:44+03:00
Общество

В Минтруда рассказали, кому дадут бессрочную инвалидность в России

В список, предварительно, вошли синдром Дауна и нарушение свертываемости крови
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Максим Топилин рассказал, кому дадут бессрочную инвалидность. Фото:Петр Ковалев/ТАССМаксим Топилин рассказал, кому дадут бессрочную инвалидность. Фото:Петр Ковалев/ТАСС
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В минтруде разрабатывают перечень заболеваний, при которых будут бессрочно давать инвалидность. Поручение подготовить такой список дал президент Владимир Путин.

- Сейчас в список уже включены ряд заболеваний, в том числе синдром Дауна, парная ампутация в области тазобедренного сустава, патологии, связанные с нарушениями свертываемости крови, терминальная стадия хронической почечной недостаточности, - объяснили в пресс-службе ведомства. - Список будет дорабатываться.

В проекте говорится о том, что взрослым людям с такими заболеваниями инвалидность будут присваивать бессрочно уже при первичном обращении, детям - до 18 лет.

По словам министра Максима Топилина, введение перечня позволит избежать необходимости ежегодного подтвержения инвалидности для людей, у которых реабилитация невозможна.

Перечень будут дорабатывать, при этом учтут мнения представитеелй профессиональных сообществ и самих пациентов.

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