2018-01-26T12:43:40+03:00
Политика

В ЦИК ожидают от Гордон объяснения по поводу «фарса и шоу» на президентских выборах

Ранее журналист и общественный деятель отказалась от идеи участвовать в борьбе за пост главы государства
Денис СУХОВ
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Журналист и общественный деятель Екатерина ГордонЖурналист и общественный деятель Екатерина ГордонФото: Борис КУДРЯВОВ
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В Центризбиркоме выразили надежду, что журналистка и общественный деятель Екатерина Гордон объяснит свои слова о «фарсе и шоу» в избирательной кампании грядущих президентских выборов. Об этом заявила глава комиссии Элла Памфилова.

«Появилась такая странная информация в СМИ, где Гордон говорит, что не хочет быть участником фарса и не хочет быть участником шоу… Странно, до этого она участвовала, никаких препятствий не было, подписи собрала», - сказала Памфилова.

Глава ЦИК также отметила, что не видит логики в том, чтобы прерывать участие в «шоу и фарсе» в самой интересной его части.

Ранее кандидат от Партии добрых дел Екатерина Гордон объявила, что собрала необходимое количество подписей в поддержку своего выдвижения, но не будет сдавать их в ЦИК. По ее словам, она не станет баллотироваться на президентских выборах в марте этого года, так как не хочет участвовать в «шоу и фарсе».

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