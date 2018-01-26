Глава британского МИД гордится родством с мумией, ставшей пионером в лечении сифилиса

26 Янв. 2018 2018-01-26T13:03:57+03:00

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Глава МИД Великобритании Борис Джонсон не растерялся узнав о том, что приходится ближайшим родственником базельской мумии, которую нашли в одной из швейцарских церквушек при ремонте. Недавно ученые выяснили, что мумифицированные останки состоятельной женщины, которая скорее всего скончалась от сифилиса, - это представительница богатого рода Бишофф, Анна Катарина.

Генетические исследования показали, что она является прапрапрабабкой нынешнего главы МИД Британии. Сам Борис Джонсон с юмором отреагировал на это известие и рассказал, что очень гордится своим родством с "дальней прапрамумией - пионером в области лечения заболеваний, передающихся половым путем. Об этом мужчина написал в своем твиттере.

Женщина жила в 18 веке. Исследователи считают, что заразиться сифилисом, от которого ее лечили ртутью, женщина могла, ухаживая за больными.