2018-01-26T13:22:09+03:00
Политика

По факту крушения вертолета Ми-8 в украинском Кременчуге заведено уголовное дело

Помимо следователей на месте происшествия будут работать инспекторы авиации
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments5
По факту крушения вертолета Ми-8 в украинском Кременчуге заведено уголовное делоПо факту крушения вертолета Ми-8 в украинском Кременчуге заведено уголовное делоФото: Facebook
Изменить размер текста:

По факту крушения вертолета Ми-8 в городе Кременчуге Полтавской области будет заведено уголовное дело. Об этом говорится в сообщении на сайте пресс-службы МВД Украины.

«По факту падения вертолета Ми-8 в Полтавской области открыто уголовное производство. Следователи квалифицируют дело по статье №276 части третьей Уголовного кодекса Украины «нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта», - говорится в сообщении службы.

Отмечается, что в пятницу на месте происшествия вместе со следователями будут работать инспекторы авиации.

Напомним, 25 января в Кременчуге во время тренировочного полета разбился вертолет Ми-8. Находившиеся на борту четыре члена экипажа погибли. По данным МВД, все они были опытными пилотами с большим стажем работы.

«По предварительной версии следствия, вертолет летел на небольшой высоте и пилоты не заметили растяжку телевизионной башни», - добавили в ведомстве.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
МИД предупредил россиян. что пик наводнения в Париже придется на 27-28 января
Врезавшийся в остановку на проспекте Мира водитель арестован судом
Путин представил кандидатуру на пост главы Конституционного суда
Ассанж покинет посольство Эквадора: британский суд может отменить ордер на арест журналиста
Власти Индии объявили награду в $1,5 млн за голову болливудской актрисы
Собачья упряжка и полицейский автомобиль столкнулись на востоке Москвы
В Польше законодательно запретили "бандеровскую идеологию"
Президент Польши потребовал условия покупки российского газа, как у Германии
Испания дала 72 часа послу Венесуэлы на выезд из страны
Посол США Хантсман запросил встречи с руководством России
Владимир Путин обсудил ситуацию в Африне с членами Совета безопасности России
Четверо граждан Северной Кореи попали в больницу после драки в московском хостеле
Суд в Киеве посадил Саакашвили под ночной домашний арест
В Японии гриппом заболели почти 3 млн жителей
В Кремле не стали комментировать заявление Лондона о «российском ударе»
Курды заявили о гибели 300 турецких военных в Африне
Екатерина Гордон официально подписала в ЦИК заявление об отказе от выборов
Журналистка сообщила о полиции в кинотеатре «Пионер», показавшем «Смерть Сталина»
Приговор бывшему Кировскому губернатору Никите Белых будет оглашен уже 1 февраля
«Русского дома» на Олимпиаде-2018 не будет
В Москве объявили "желтый" уровень опасности из-за ветра
Неизвестный устроил стрельбу в офисном центре Риги
Владимир Путин внес законопроект об увеличении МРОТ с мая в Госдуму
В ОКР рассказали, в каком случае список российских спортсменов на ОИ-2018 может быть расширен
Песков рассказал, как власти защищают спортсменов-олимпийцев
Песков: Конгресс нацдиалога в Сочи — важный, но не исчерпывающий этап межсирийского урегулирования
Уникальный Rolls-Royce Николая II хотят продать за 278 млн рублей