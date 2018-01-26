26 Янв. 2018 2018-01-26T13:22:09+03:00

По факту крушения вертолета Ми-8 в украинском Кременчуге заведено уголовное дело Фото: Facebook

Помимо следователей на месте происшествия будут работать инспекторы авиации

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По факту крушения вертолета Ми-8 в городе Кременчуге Полтавской области будет заведено уголовное дело. Об этом говорится в сообщении на сайте пресс-службы МВД Украины.

«По факту падения вертолета Ми-8 в Полтавской области открыто уголовное производство. Следователи квалифицируют дело по статье №276 части третьей Уголовного кодекса Украины «нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта», - говорится в сообщении службы.

Отмечается, что в пятницу на месте происшествия вместе со следователями будут работать инспекторы авиации.

Напомним, 25 января в Кременчуге во время тренировочного полета разбился вертолет Ми-8. Находившиеся на борту четыре члена экипажа погибли. По данным МВД, все они были опытными пилотами с большим стажем работы.

«По предварительной версии следствия, вертолет летел на небольшой высоте и пилоты не заметили растяжку телевизионной башни», - добавили в ведомстве.