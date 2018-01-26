2018-01-26T14:33:01+03:00
Происшествия

На юге Москвы нашли скелет мужчины

Человеческие останки обнаружили на Варшавском шоссе под путепроводом
Игорь ПАВЛОВ
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Подобные находки в Москве не редкостьПодобные находки в Москве не редкостьФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Информация о найденном скелете появилась в столичном управлении СК вечером 25 января. Как сообщили очевидцы, в районе дома №50 по Варшавскому шоссе есть техническое помещение, расположенное под Донбасским путепроводом (Нагорный район). И там обнаружен человеческий скелет.

- По предварительным данным, смерть наступила более года назад, - сообщили «КП» в СК.

Следователям теперь предстоит определить возраст мужчины, установить его личность и причину гибели. Возможно, это был бездомный, забравшийся в техпомещение переночевать.

- Останки отправлены на судебно-медицинскую экспертизу, - добавили в СК. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Подобные находки в Москве не редкость. Полгода назад на берегу Москвы-реки отдыхающие нашли два черных пакета с расчлененными останками женщины. А спустя несколько дней недалеко от того же места полицейские обнаружили еще несколько пакетов и две картонных коробки, залитых бетоном. В них были останки неизвестного мужчины.

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