В Британии готовятся воевать с Россией

26 Янв. 2018 2018-01-26T18:02:05+03:00

О том, что Россия планирует атаку на важнейшие инфраструктурные объекты, изданию Телеграф рассказал министр обороны Великобритании

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В интервью Telegraph британский министр обороны Гэвин Уильямсон сообщил о том, что Россия собирает информацию об объектах энергоснабжения Великобритании, чтобы нанести удар, который убьет "тысячи и тысячи" человек. Целью атаки может быть инфраструктура, которая обеспечивает связь острова с материком, отметил министр в своих пугающих откровениях.

- Цель России - посеять у нас панику и хаос, - заявил в интервью Уильямсон. - В Кремле готовы пойти на любые меры, которые посчитали бы неприемлемыми в любой другой стране. Это реальная угроза нашей стране сейчас.

В материале говорится, что сейчас Британию с материковой частью Европы соединяют под водой четыре линии электропередачи и 3 газопровода.

Кстати, Уильямсон - не первый британский чиновник, который предупреждает о российской угрозе. В понедельник об агрессии с нашей стороны говорил и глава генштаба государства Никола Картер. Вице-премьер Дмитрий Рогозин в ответ посоветовал искать слабые стороны России в Лондоне, так как они уже давно там.