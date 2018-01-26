Европейцы назвали неприемлемыми новые санкции США

26 Янв. 2018 2018-01-26T15:16:59+03:00

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Социологи известной французской компании Ifop установили, каково истинное отношение жителей Евросоюза к новым санкциям США против европейских компаний-участников газовых проектов с Россией. По мнению большинства респондентов, такое поведение американских властей лишь портит отношение с Европой и негативно влияет на международное сотрудничество.

Так, 65% французов и 61% немцев считают ограничительные меры не лучшим инструментом взаимодействия с Европой. Аналогичную мнение высказываают и 47% опрошенных жителей Великобритании, а также 37% представителей из Польши.

Однако, по результатам опроса, нашлись и те, кто высказал противоположную точку зрения и поддержал решение США. Например, во Франции этот показатель составил 14% от общего числа респондетов, в Германии - 20%, в Британии сторонников санкций оказалось 21%, а в Польше – 39%, пишет ФАН.

Примечательно, что среди противников санкционных мер оказалось больше респондентов мужского пола с высшим образованием.