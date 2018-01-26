Миллиардер Сорос не хотел бы получать зарплату в криптовалюте

26 Янв. 2018 2018-01-26T14:13:12+03:00

Один из самых богатых людей в мире считает, что курс нормальной валюты не может понижаться на 25% в день, а значит это типичный финансовый пузырь

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Джордж Сорос считает "финансовым пузырем" криптовалюту, в том числе и биткоины. Об этом он рассказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

- Это не валюта. Курс нормальной валюты не может падать на 25% в день. Например, биткоины нельзя использовать для выплаты зарплаты, потому что не может же она уменьшаться на четверть за день, - отметил миллиардер.

Он подчеркнул, что криптовалюта не является стабильным средством накопления, каким должна быть валюта, а скорее стала "спекуляцией, которая основана на недопонимании".

А вот блокчейн-технологии один из богатейших людей планеты оценивает позитивно: по его словам, в фонде "Открытое общество" используют для того, чтобы организовать достаточно защищенное финансовое взаимодействие мигрантов с их семьями.

Напомним, что ранее на форуме о криптовалютах высказался глава ВТБ Андрей Костин. Он уточнил, что считает биткойн "фейковой валютой".