2018-01-26T14:14:51+03:00
Политика

Песков прокомментировал заявление Трампа о сотрудничестве с Россией

Ранее американский лидер объявил, что надеется на построение диалога с Москвой
Дарья ИВАШКИНА
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: Михаил Метцель/ТАССПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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В Кремле прокомментировали заявление президента США Дональда Трампа о том, что он настроен на диалог с Россией. Как заметил пресс-секретарь главы нашего государства Дмитрий Песков, такая позиция американского лидера полностью совпадает с позицией, обозначенной президентом нашей страны Владимиром Путиным.

«Это полностью корреспондируется с той позицией, которую неоднократно обозначал президент России Владимир Путин», - приводит слова Пескова РИА Новости.

Напомним, Трамп, общаясь с журналистами на полях Всемирного экономического форума, который в настоящее время проходит в Давосе, заявил, что настроен на диалог с Москвой. По словам нынешнего хозяина Белого дома, он намерен продолжать выстраивать отношения с нашей страной.

Стоит отметить, что российский лидер действительно неоднократно говорил о том, что РФ и США нужно перестать смотреть друг на друга как на соперников.

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