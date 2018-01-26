Песков отверг обвинения в адрес России в перевозках угля из КНДР

26 Янв. 2018 2018-01-26T14:34:21+03:00

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ранее появившиеся в западных СМИ сообщения о перевозках северокорейского угля через РФ. Так, он отверг обвинения, прозвучавшие в адрес нашей страны.

При этом представитель Кремля указал на отсутствие каких-то официальных заявлений по этому поводу, а также заверил, что Россия соблюдает международные правила.

«Мы не слышали никаких официальных заявлений на этот счет. Россия - ответственный член международного сообщества, которая выполняет международные правила и международные обязательства», - приводит слова представителя Кремля ТАСС.

Напомним, ранее в западных СМИ появилась информация о том, что Россия якобы покупала уголь у КНДР, а затем перепродавала его Японии и Южной Корее. Таким образом, Пхеньян «осуществлял поставки угля в Сеул и Токио через российские порты в обход санкций Совбеза ООН».