2018-01-26T15:07:57+03:00
Политика

Песков пообещал «своевременно» озвучить дату послания президента Федеральному собранию

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что закон не обязывает президента оглашать послание до конца календарного года
Денис СУХОВ
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Песков пообещал «своевременно» озвучить дату послания президента Федеральному собраниюПесков пообещал «своевременно» озвучить дату послания президента Федеральному собраниюФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Дата послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию будет озвучена своевременно. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

«Дата послания будет названа своевременно. Мы об этом сообщим», - заверил представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что никакой законодательной обязанности президента оглашать послание до конца календарного года нет.

«В конституции или иных законодательных актах это не прописано. Есть обязанность президента оглашать послание по итогам года. Это послание будет оглашено, сроки мы назовем», - добавил пресс-секретарь.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на собственные источники сообщила, что Путин может обратиться к Федеральному собранию 6 февраля.

Обязанность президента обращаться к парламенту по с посланием по итогам года закреплена в российской конституции. В нем глава государства традиционно излагает свою оценку ситуации в стране и предлагает видение основных направлений развития на перспективу.

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