2018-01-26T15:13:56+03:00
Общество

Уникальный Rolls-Royce Николая II хотят продать за 278 млн рублей

Кабриолет "Серебрянный призрак" продается в рабочем состоянии и сейчас находится в Берлине
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Фото того самого автомобиля из объявленияФото того самого автомобиля из объявления
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"Серебрянный призрак" Николая II продают в интернете за 278 млн рублей. Таких кабриолетов с начала их производства было выпущено всего 8416 штук. Кабриолет Rolls-Royce был выпущен в 1914 году. Раньше автомобиль принадлежал Николаю II. Свое название он получил за цвет кузова и бесшумность работы двигателя. Всего в автопарке императора было около 20 моделей.

Кстати, на одном из "серебряных призраков" в свое время ездил и вождь революции Владимир Ленин.

Авто, выставленное на продажу, находится в Берлине, находится в рабочем состоянии. Не так давно подобное авто продавали на аукционе и оно было продано за 5,5 млн евро. Специалистов кстати озадачивает тот факт, что в этот раз дорогостоящее авто пытаются продать через обычный сайт бесплатных объявлений. Именно это заставляет думать о том, что это объявление - просто шутка.

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