2018-01-26T15:31:05+03:00
Политика

Песков: Конгресс нацдиалога в Сочи — важный, но не исчерпывающий этап межсирийского урегулирования

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что глава государства пока не собирается принимать участие в работе мероприятия
Денис СУХОВ
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: Михаил Метцель/ТАССПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Ведется тернистая и чрезвычайно сложная работа по подготовке Конгресса сирийского нацдиалога в Сочи, однако не стоит ожидать, что мероприятие поставит точку в политическом урегулировании в арабской республике. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Та работа, которая проводится, она чрезвычайно сложная и тернистая...Сам по себе шаг в виде проведения Конгресса - это уже достаточно ощутимое продвижение в сторону политического урегулирования в Сирии, которое, конечно, не может быть исчерпывающим», - заявил Песков.

Представитель Кремля отметил, что у президента РФ Владимира Путина пока нет планов по участию в работе межсирийского Конгресса.

«Пока таких планов нет, вы знаете, что там на ином уровне ведется работа. В данном случае здесь гораздо важнее найти результат, который нам всем предстоит оценить и проанализировать по итогам этого Конгресса», - добавил Песков.

Конгресс нацдиалога в Сирии пройдет в Сочи 29-30 января, переговоры соберут около 1,5 тысяч человек.

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