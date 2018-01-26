2018-01-26T15:37:25+03:00
Общество

Песков рассказал, как власти защищают спортсменов-олимпийцев

Представитель Кремля объяснил, что сейчас ведутся прямые переговоры с МОК, чтобы интересы участвующих в соревнованиях спортсменов были полностью обеспечены
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Дмитрий Песков уточнил, что в Кремле защищают российских спортсменовДмитрий Песков уточнил, что в Кремле защищают российских спортсменовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти полностью поддерживают российских спортсменов-олимпийцев: как допущенных к соревнованиям, так и тех, кто аппелирует с исками в МОК, суды и так далее.

- Это их право, мы поддерживали и поддерживаем наших спортсменов, - заявил Дмитрия Песков. - Мы ведем переговоры с МОК, чтобы они обеспечили полностью интересы тех спортсменов, которые получили допуск к Олимпиаде, мы хотим, чтобы ситуация с отстранениями была прояснена.

Он отметил, что совершено правы спортсмены, которые отстаивают свои права, и независимо от того, куда они обращаются с апелляциями, Кремль поддерживает их действия.

Напомним, ранее открытое письмо президенту МОК Томасу Баху написал трехкратный олимпийский чемпион Виктор Ан, он считает, что его отстранили от соревнований безосновательно. Кроме того, за российских спортсменов уже заступились и их зарубежные коллеги.

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