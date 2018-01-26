26 Янв. 2018 2018-01-26T15:55:55+03:00

В ОКР рассказали, в каком случае список российских спортсменов на ОИ-2018 может быть расширен Фото: EAST NEWS

Ранее МОК допустил до Игр в Пхенчхане только 169 атлетов из РФ

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Список российских спортсменов, допущенных до участия в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, может быть расширен только в случае положительных решений Спортивного арбитража в Лозанне (CAS).

Об этом заявил руководитель российской делегации на играх, вице-президент Олимпийского комитетат России Станислав Поздняков.

«Список из 169 спортсменов может измениться только в случае положительных решений Спортивного арбитражного суда в отношении наших спортсменов», - цитирует Позднякова ТАСС.

По его словам, в настоящее время ОКР занимается верификацией списков персонала, который направят на Игры, в частности, тренеров и медиков. Соответствующие предварительные договоренности были достигнуты в ходе встреч с рабочей групп МОК в начале этой недели.

На данный момент CAS рассматривает дела 39 российских спортсменов, которых пожизненно отстранили от Игр. Ожидается, что слушания продлятся до 27 января.