В ОКР рассказали, в каком случае список российских спортсменов на ОИ-2018 может быть расширен
Список российских спортсменов, допущенных до участия в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, может быть расширен только в случае положительных решений Спортивного арбитража в Лозанне (CAS).
Об этом заявил руководитель российской делегации на играх, вице-президент Олимпийского комитетат России Станислав Поздняков.
«Список из 169 спортсменов может измениться только в случае положительных решений Спортивного арбитражного суда в отношении наших спортсменов», - цитирует Позднякова ТАСС.
По его словам, в настоящее время ОКР занимается верификацией списков персонала, который направят на Игры, в частности, тренеров и медиков. Соответствующие предварительные договоренности были достигнуты в ходе встреч с рабочей групп МОК в начале этой недели.
На данный момент CAS рассматривает дела 39 российских спортсменов, которых пожизненно отстранили от Игр. Ожидается, что слушания продлятся до 27 января.