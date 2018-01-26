Владимир Путин внес законопроект об увеличении МРОТ с мая в Госдуму

26 Янв. 2018 2018-01-26T17:21:49+03:00

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Сегодня Владимир Путин внес в нижнюю палату российского парламента законопроект, касающийся увеличения МРОТ до уровня прожиточного минимума. Об этом заявил на заседании председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Если законопроект будет принят, то МРОТ по стране поднимется до уровня 11 тысяч 163 рубля. В итоге МРОТ вырастет на 43% и достигнет размеров прожиточного минимума. Раньше предполагалось, что увеличение будет происходить постепенно в течение нескольких лет. Но в январе Владимир Путин заявил, что неободимо сравнять МРОТ и прожиточный минимум уже в мае. Это позволяет сделать позитивный уовень экономики.

Сейчас законопроект должны рассмотреть депутаты, в случае, если он будет принят, то уже с первого мая размер МРОТ в стране вырастет. Эти изменения затронут около 15 тыс бюджетных служащих и около 13 тыс. сотрудников организаций.